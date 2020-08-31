مياه المنيا تركيب 16ألف و500 عداد مسبق الدفع داخل مراكز المحافظة

المنيا - حسن عبد الغفار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ، أنه فى إطار تطوير الخدمة داخل القطاع التجارى وتقديم خدمة أفضل لعملاء الشركة ، فأن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية فى تركيب 16الف و500 عداد مسبق الدفع داخل كافة مراكز المحافظة .

وأضاف الشهاوى أنه تم وضع خطة متكاملة لاحلال تجديد العدادات المعطلة ، حيث سيتم تركيب عدد 14 ألف عداد مسبق الدفع و21 ألف عداد ميكانيكى خلال الـ 3 أشهر المقبلة ، وبذلك يصل اجمالى العدادات التى سيتم تركيبها الى 51 الف و500 عداد .

وأكد الشهاوى أن الشركة تسعى لحل كافة المشكلات الخاصة بالقراءات مناشدا الساده العملاء بتحميل الرابط الخاص ببرنامج قراءتى وهو

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

وتسجيل القراءة الخاصة بالعداد ابتداء من بداية الشهر وحتى الخامس عشر من كل شهر ، وذلك حتى يتسنى لكل عميل تسجيل القراءة الخاصة به على الطبيعة ومتابعة استهلاكه الفعلى وارسالها للشركة .