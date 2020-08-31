مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 31/8/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:01 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55 ص
ميعاد صلاة العصر 3:30
موعد صلاة المغرب 6:20
ميعاد صلاة العشاء 7:39
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:04 ص
توقيت صلاة الظهر 12:00
موعد صلاة العصر 3:35
توقيت صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:46 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:56
توقيت صلاة الظهر 11:51 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
ميعاد صلاة المغرب 17: 6 م
توقيت صلاة العشاء 7:36 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:53 ص
توقيت صلاة الظهر 11:43
موعد صلاة العصر 3:15
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:23 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:04 ص
توقيت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:19 م
توقيت صلاة المغرب 6:11 م
موعد صلاة العشاء 7:25
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:41 ص
توقيت صلاة الظهر 12:21 م
موعد صلاة العصر 3:46 م
موعد صلاة المغرب 6:41 م
ميعاد صلاة العشاء 7:52 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:37 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
موعد صلاة المغرب 6:45 م
توقيت صلاة العشاء 7:57 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:09 ص
توقيت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 3:22 م
ميعاد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:29 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:47
توقيت صلاة الظهر 11:40 م
ميعاد صلاة العصر 3:14 م
موعد صلاة المغرب 6:06
موعد صلاة العشاء 7:23 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:39 ص
توقيت صلاة الظهر 12:23 م
موعد صلاة العصر 3:52 م
توقيت صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:25 ص
توقيت صلاة الظهر 12:28 م
موعد صلاة العصر 4:05 م
توقيت صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:20
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 3:56 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
ميعاد صلاة العصر 3:22 م
توقيت صلاة المغرب 6:12 م
مواقيت صلاة العشاء 7:31 م
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