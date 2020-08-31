مكتب تنسيق جامعة طنطا يستعد لاستقبال الطلاب لتسجيل رغبات المرحلة الثانية

الغربية مصطفى عادل

أكد الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، في بيان له، استعداد مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا في استقبال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة غدا الثلاثاء، وعلى مدار 5 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً، والتي من المقرر انتهائها السبت المقبل الموافق 5 سبتمبر.

وأشار الدكتور الرفاعي مبارك، إلى جاهزية الجامعة من خلال 6 معامل حاسب آلي بسعة 200 جهاز كمبيوتر لمساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم وذلك بمعامل نوادي تكنولوجيا المعلومات، ومعامل الحاسب الآلي بكليتي العلوم والصيدلة بالمجمع الطبي، بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة على توجيه الطلاب لكيفية تسجيل الرغبات وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة حيث تم تحديد مسافة متر ونصف بين كل جهازين الى جانب التعقيم المستمر للمعامل، مضيفا أنه تم توفير أماكن مجهزة لأولياء الأمور لانتظار الطلاب حتى الانتهاء من تسجيل رغباتهم.