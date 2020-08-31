اليوم السابع
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مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية إلى عدة وجهات لنقل 2500 راكب

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:01 ص
مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية إلى عدة وجهات لنقل 2500 راكب مطار القاهرة الدولى
كتب ـ محمود عبد الغنى

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تسير مصر للطيران، اليوم الاثنين، 39 رحلة جوية منتظمة بخلاف رحلات الشحن الجوى والرحلات الاستثنائية إلى عدة وجهات حول العالم، لنقل ما يقرب من 2500 راكب.
 
وتشغل مصر للطيران رحلاتها الجوية، إلى وجهات "باريس، كوبنهاجن، روما، لندن، ميلانو، إسطنبول، جوبا، الخرطوم، نيروبي، بيروت، البحرين، دبي، أبوظبي، ميلانو"، بواقع رحلة واحدة لكل وجهة فيما عدا دبي وأبوظبي وميلانو تسير رحلتين لكل وجهة. 
 
وكما تنطلق 14 رحلة استثنائية بمعدل 5 رحلات جوية إلى جدة،  ورحلتين جويتين إلى كل من، الرياض، الدمام، المدينة المنورة، ورحلة واحدة إلى كل من، أبها، القصيم، مسقط، و 7 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ، ورحلة واحدة إلى كل من، أسوان، الأقصر، الغردقة، ورحلة خاصة إلى طابا، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 250‪0 راكب.
 
وتبدأ المطارات المصرية، اعتبارا من غد الثلاثاء، الموافق 1 سبتمبر ، تطبيق قرار مجلس الوزراء، بحظر دخول جميع القادمين من الخارج إلى البلاد دون تحليل PCR، بما فيهم حاملي الجنسية المصرية وخاطبت سلطة الطيران المدني المصري جميع شركات الطيران العاملة بالمطار بقرار الحكومة، وذلك حتى إصدار تعليمات أخرى. 
 
وقالت سلطة الطيران المدني المصري، إنه وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، فإن الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات سواء المصريين أو الأجانب  معفيين من تقديم شهادة تحليل  PCR عند الوصول إلى المطارات المصرية.  
 
 

مطار القاهرة

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