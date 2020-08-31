مصرع 51 وتشريد الآلاف بسبب فيضانات فى النيجر

رويترز

قالت السلطات في النيجر اليوم الاثنين إن فيضانات عارمة شهدتها البلاد هذا الشهر نتيجة الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل 51 شخصا وتدمير آلاف المنازل.

والفيضانات شائعة في النيجر خلال موسم الأمطار، عندما تجرف المياه الفائضة من الأنهار وجداول المياه المنازل وتدمر المحاصيل.

وانهار ما يربو على 26 ألف منزل منذ بدء الفيضانات في وقت سابق من أغسطس، مما تسبب في مقتل 37 شخصا، بينما غرق 14 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الإنسانية في بيان.

وقال رئيس البلاد محمد إيسوفو في بيان إن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لدعم 281 ألفا تضرروا من الفيضانات في أنحاء البلاد.

ودولة النيجر، التي تغلب عليها الصحراء، واحدة من أقل بلدان العالم تنمية.