محافظ المنيا: ضبط 8 أطنان مواد غذائية مدعمة وتحرير 18 مخالفة للمخابز خلال حملات تموينية

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية التموين تواصل تنظيم الحملات التفتيشية لأحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وعلى كافة المعروضات من المنتجات للمواطنين، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، والعمل على رفع بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من اجل الارتقاء بالمجتمع.

شدد المحافظ، على استمرار الحملات لضبط المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للقضاء على ظاهرة احتكار السلع والغش التجاري والتدليس، وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح المحافظ، ان مديرية التموين نظمت حملات مكبرة بجميع مراكز المحافظة، اسفرت عن ضبط 1000 كجم سكر بدون بيانات وتم تحرير مخالفة غش تجاري وتم التحفظ على الكمية المضبوطه بمركز ابوقرقاص، بالإضافة لضبط 1240 كجم ارز تمويني و6200 سكر تمويني مدعم قبل تداولهم للبيع بالسوق السوداء وتم التحفظ على الكمية وتحرير المخالفة بمركز ملوي.

ومن جانبه قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم أيضا خلال الحملات بالمرور على المخابز البلدية والأسواق تحرير 18 مخالفة تموينية متنوعة تنوعت المخالفات بين خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع زائد عن المقررات التموينية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – قضايا تموينية اخري متنوعة.