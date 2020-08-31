محافظ الشرقية يُكلف برفع القمامة من مقلب ههيا ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وحدة التدخل البيئى السريع بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة النظافة بالديوان العام ببدء العمل فى رفع القمامة من المقلب العشوائى بمركز ههيا الموجود بجوار السكة الحديد وذلك لما يسببة من تشوية للمظهر الحضارى وأضرار بالصحة العامة للمواطنين ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء إحترازى ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

أشار محافظ الشرقية إلى أنه أصدر توجيهات إلى وحدة التدخل البيئى السريع وإدارة النظافة بالديوان العام بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع جميع المخلفات يوميًا وموافاة المحافظة بتقرير يومى فى هذا الشأن.

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة إلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أكد فخرى عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل قيام وحدة التدخل البيئى السريع برفع 1835م3 قمامة من المقلب العشوائى بمركز ههيا على مدار ثلاثة أيام (25، 26 ، 27) من أغسطس الجارى بواقع 59 نقلة فضلاً عن رفع 560م3 قمامة من مركزمنيا القمح بواقع 20 نقلة يوم 24أغسطس وذلك بإجمالى 2395م3 قمامة، و 79 نقلة وذلك بإستخدام 13معدة (2 لودر - 11سيارة قلاب) لتوصيلها للمدفن الصحى بالخطاره وتم التنبية على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظاً عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب فى إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطن.