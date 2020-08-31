اليوم السابع
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محافظة القاهرة تزيل منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر وتنقل السكان للأسمرات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:45 م
محافظة القاهرة تزيل منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر وتنقل السكان للأسمرات محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاعمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة لإزالة منطقة شمال الحرفيين العشوائية بمنشاة ناصر، ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير مساكن أدمية تليق بالمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة بأن منطقة شمال الحرفيين من المناطق العشوائية المهددة للحياة، مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة 243 عقار ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.

رافق المحافظ اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء إيهاب عرفة مدير شرطة المرافق واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر.

فى السياق ذاته، شهد ملف تطوير المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، تطورا كبيرا، وذلك بعد القضاء على أكثر من 60% من المناطق العشوائية والتى عانت منذ عشرات السنين، حيث تم نقل السكان لمناطق بديلة بمدينة الأسمرات ومشروعات أخرى وفرت ألاف الوحدات السكنية المفروشة لسكان المناطق العشوائية.

ومن المقرر أن تستكمل العاصمة تطوير باقى المناطق العشوائية خلال العام الجديد 2020 لتعلن بنهاية العام الجارى خلوها من العشوائيات، حيث انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار".

أما عن المناطق التى سيتم إخلاؤها خلال عام 2020 هى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزلالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.

 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين (2)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين 

إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر (1)
إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر 

إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر (2)
إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين (3)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين (4)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين (5)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين (6)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين (7)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين 

إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر (3)
إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر 

إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر (4)
إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر 

إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر (5)
إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين (8)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين 

محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين (1)
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة منطقة شمال الحرفيين 

إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر (6)
إزالة منطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر 

 


محافظة القاهرة

شمال الحرفيين

منشأة ناصر

الأسمرات

تطوير العشوائيات

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