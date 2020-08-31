محافظة الجيزة تعلن عن توافر فرص عمل براتب يصل لـ3 آلاف جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن فرص عمل بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة بمصنع بمدينه 6 أكتوبر، وذلك تحت إشراف الجهاز، وبرواتب تبدأ من 2000 جنيه 3 آلاف جنيه، وعلى من يرغب في الحصول على الوظائف التقدم من خلال جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة.

وأوضحت المحافظة أن الوظائف المتاحة هي:

1- محاسب خبرة لا تقل عن سنتين بمرتب من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه.

2- سكرتيرة تجيد الكمبيوتر والإلمام باللغة الإنجليزية بمرتب 2500 جنيه.

3- يشترط في المتقدمين أن يكونوا من سكان أكتوبر أو فيصل أو الهرم

كما أعلن الجهاز عن توافر فرص عمل بمكتب محاسبة وهى:

١- محاسبين لا يشترط الخبرة.

٢- موظفين تسويق الكتروني.

وللاستعلام الحضور لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالعنوان 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى يوميًا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

كانت أعلنت محافظة الجيزة عن توفير فرص عمل للشباب من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب، برئاسة عزة وهدان، برواتب تبدأ من 2000 جنيه، والتواصل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 300 ميدان الجيزة - خلف مرور فيصل ،هاتف : 35711198، وجاءت الوظائف المطلوبة عمال بمصنع ملابس، للجنسين السن يبدأ من 18 سنة لـ35 براتب 2000 جنيه، وفنيين تشغيل وعمال تجميع وكهربائى كنترول بإحدى الشركات، من سن 18 لـ27 سنة، وكذلك توفير وظائف أمن لجميع المؤهلات براتب يبدأ من 2550 جنيه حتى 2900 جنيه.