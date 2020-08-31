محافظة الاسكندرية تخصص إدارة لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية

الإسكندرية - جاكلين منير

أصدراللواء محمد الشريف ،محافظ الإسكندرية ، قرارا بإنشاء تقسيم تنظيمى بالهيكل التنظيمى لديوان عام المحافظة ، بمسمى "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية " يتبع الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، تحت الإشراف المباشر أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، وبحسب بيان صحفى أن قرار إنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" جاء للحفاظ على مكتسبات تلك المشروع ، وأكد المحافظ أن مشروع تطوير محور المحمودية يعد الأكبر والأعظم فى الإسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة ، لافتاً إلى أنه يعد "شريان الحياة" لمحافظة الإسكندرية.

وعن اختصاصات الإدارة؛ ، أوضح الشريف ، أن الإدارة تختص بضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء للإبقاء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكبارى وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها بمسار مشروع تطوير محور المحمودية بطول 21.6 كم والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين .