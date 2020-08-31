مجلس جامعة بنى سويف يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء بئر العبد

بنى سويف هانى فتحى

استهل مجلس جامعة بنى سويف جلسته اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء منطقة بئر العبد في شمال سيناء، وبحضور نواب رئيس الجامعة الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس الموقر.

وأكد رئيس الجامعة، أن الإرهاب لا دين له إذ يستهدف ضرب الاستقرار فى مصر والمنطقة، مشيرا إلى أنه لابد من القصاص العادل ممن سفك الدماء الذكية التى سالت فالعمليات الإرهابية تهدف لعرقلة مسيرة الوطن نحو التنمية وزعزعة أمن وسلامة البلاد.

كما أعرب الدكتور منصور عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، مشيرًا إلى أن مثل هذه العمليات بما تحمله من غدر وخسة لن تثنى شعب مصر العظيم عن مواصلة مسيرته نحو المستقبل، مؤكدا على أهمية دور القوات المسلحة فى استمرار العمليات القتالية ضد العناصر الإرهابية.