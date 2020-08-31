اليوم السابع
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مباحث المصنفات تضبط 60 ألف كتاب دراسي دون تصريح

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:35 ص
مباحث المصنفات تضبط 60 ألف كتاب دراسي دون تصريح كتب مقلده - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت مباحث المصنفات في ضبط 60 ألف نسخة لكتب دراسية خارجية بدون تصريح داخل مخزن بالقليوبية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف وجرائم نسخ الكتب والمؤلفات ، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط عدد (60000 –  ستون ألف نسخة كتاب دراسى خارجى "لمرحلة الثانوية العامة") جميعها بدون تصريح بالطباعة والتوزيع من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.. داخل مخزن تابع لإحدى شركات الطباعة – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية) حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (مالك شركة للطبع والنشر والتوزيع – كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) بطباعة وتداول كتب دراسية  تعليمية "خارجية" دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة بالقانون ، وتخزين الكتب بمخزنين تابعين له بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المُشار إليه والتقابل مع أحد الأشخاص (أمين المخزن) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط نسخ الكتب المشار إليها.

 

 

 


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