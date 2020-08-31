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كوشنر بعد وصوله برفقة وفد إسرائيلى للإمارات: السلام ضروري لشعوب المنطقة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 02:16 م
كوشنر بعد وصوله برفقة وفد إسرائيلى للإمارات: السلام ضروري لشعوب المنطقة كوشنر
كتب سمير حسنى

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أعرب جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أمله فى أن تكون الرحلة الإسرائيلية باكورة الرحلات بين إسرائيل والإمارات، مؤكدا أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبا واسعا فى العالم.

 

وأشاد كوشنر خلال كلمة بعد وصوله مع وفد إسرائيلى إلى دولة الإمارات، بشجاعة ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، فى التوصل لاتفاق السلام، مقدما الشكر أيضا لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

 

وقال كوشنر، السلام أمر ضرورى لشعوب الشرق الأوسط، بعدما عانت تلك الشعوب من الحروب والفقر.


كوشنر

إسرائيل

رحلة طيران اسرائيلي الى الامارات

اول رحلة طيران من إسرائيل الى الامارات

اتفاق السلام بين إسرائيل والامارات

التطبيع

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