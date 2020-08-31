اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:03 ص
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كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 08:00 ص
كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفا و 947 إصابة.
ومن بين الـ 248 إصابة الجديدة، كانت 238 إصابة محلية بالعدوى والحالات العشر المتبقية قادمة من الخارج. وتوفي مريض آخر بسبب فيروس كورونا المستجد مما يرفع عدد الوفيات إلى 324.


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