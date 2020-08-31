كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفا و 947 إصابة.
ومن بين الـ 248 إصابة الجديدة، كانت 238 إصابة محلية بالعدوى والحالات العشر المتبقية قادمة من الخارج. وتوفي مريض آخر بسبب فيروس كورونا المستجد مما يرفع عدد الوفيات إلى 324.
كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كوروناالإثنين، 31 أغسطس 2020 08:00 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفا و 947 إصابة.
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