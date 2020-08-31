كل شىء عن فوبيا الأماكن المغلقة.. أعراضها وأسباب الإصابة

كتبت هند عادل

فوبيا الأماكن المغلقة هي واحدة من أكثر المشاكل النفسية شيوعًا التي تؤثر على الأشخاص بشكل مختلف، لسوء الحظ لا يتلقى العلاج سوى عدد قليل من الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من اضطراب القلق، بالرغم من أنها تسبب خوفًا شديدًا من الأماكن الضيقة.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تشير إحدى الدراسات إلى أن العديد من سكان العالم يتأثرون برهاب الأماكن المغلقة الشديدة، ومع ذلك، لا يتلقى سوى عدد قليل من هؤلاء الأشخاص نوعًا من العلاج.

أعراض الخوف من الأماكن المغلقة



يؤثر الخوف من الأماكن المغلقة على الأشخاص بشكل مختلف، مما يعني أن القلق يمكن أن يتراوح بين التوتر الخفيف إلى نوبة الذعر الشديدة يمكن أن يؤدي التواجد في مكان مغلق أو التفكير فيه إلى ظهور أعراض مثل ما يلي:

ضيق في التنفس، سرعة ضربات القلب، التعرق والقشعريرة، غثيان، الاهتزاز أو الارتعاش، دوخة، فم جاف، ضيق الصدر، صداع الراس، خدر، الإحساس بالاختناق، الخوف من الأذى أو المرض، الارتباك

أسباب الخوف من الأماكن المغلقة



غالبًا ما تحدث هذه المشكلة النفسية بسبب حدث صادم أثناء الطفولة مثل التعرض للإيذاء أو التنمر عندما كان طفلاً قد تلعب جينات الشخص أيضًا دورًا في تطور الاضطراب من المرجح أن تعاني من رهاب الأماكن المغلقة إذا كان أحد والديك مصابًا به تشير الأبحاث إلى أن خللًا في جين يسمى GPM6A قد يكون له أيضًا دور في رهاب الأماكن المغلقة.

يمكن أن يحدث رهاب الأماكن المغلقة بسبب العديد من المواقف أو المشاعر المختلفة. أي مكان مغلق يمكن أن يثير مخاوفك مثل طائرات، الأنفاق، مصاعد، الأبواب الدوارة، غسيل السيارة، أكشاك الحمام أو غرف تغيير الملابس، سيارات ذات أقفال أبواب أوتوماتيكية، مترو الانفاق، المراحيض العامة.

طرق علاج الخوف من الأماكن المغلقة



هناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكن أن تساعد بنجاح في علاج الخوف من الأماكن المغلقة. خيارات العلاج لهذا الاضطراب هي:

علاج بالعقاقير، العلاج السلوكي المعرفي، علاج التعرض، الواقع الافتراضي، الاسترخاء والتخيل

بعض الاستراتيجيات التي تساعد في التعامل مع رهاب الأماكن المغلقة:



- تنفس ببطء وعمق مع العد إلى ثلاثة في كل نفس.

- ابق في مكانك أثناء نوبة الهلع.

- ذكّر نفسك أن الأفكار والمشاعر المخيفة ستزول.

- تصور النتائج والصور الإيجابية.

- ركز على شيء لا يمثل تهديدًا.

- انضم إلى فصل يوجا أو مارس برنامجًا للتمارين الرياضية