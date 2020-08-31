فيديو وصور.. سيول جارفة وأمطار غزيرة وفيضانات تضرب الهند

كتب محمد سعودي

أظهرت صورا ومقاطع فيديو، تداولها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، السيول الجارفة وارتفاع منسوب المياه خلف السدود في مقاطعة ماديا براديش وسط الهند، وذلك تزامنا مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة ما أدى إلى تشريد آلاف الأسر هناك.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلان هندية، تأثرت 454 قرية وبلدة في ماديا براديش بالأمطار الغزيرة، كم تم إجلاء آلاف الأشخاص إلى أماكن أكثر أمانًا. فيما شارك الجيش الهندي في أعمال الإغاثة، كذلك قام رئيس الوزراء شيفراج سينج تشوهان بزيارة المناطق المتضررة من الفيضانات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

#WATCH: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan surveys flood-affected areas in Hoshangabad in a boat. pic.twitter.com/jjq2Y9LXZt — ANI (@ANI) August 31, 2020

وفي وقت سابق، قال مسؤولون إن 41 شخصا لقوا حتفهم في انهيار أرضي وسيول نتجت عن أمطار غزيرة في نيبال والهند الأسبوع الماضي مع دخول موسم الأمطار آخر مراحله.



عمليات الإنقاذ في الهند

على صعيد آخر، قال مسؤول من وزارة الداخلية إن عشرة منهم أربعة طفال قتلوا عندما طمر انهيار أرضي خمسة منازل في غرب نيبال أمس الأحد.

وتوفي ما لا يقل عن 269 في نيبال بسبب السيول والانهيارات الأرضية هذا العام واعتبر 76 في عداد المفقودين. ويبدأ موسم الأمطار في يونيو في جنوب آسيا وينتهي في سبتمبر.

وفي ولاية جوجارات في غرب الهند توفي 14 في الأيام القليلة الماضية في وقائع مختلفة مرتبطة بالسيول وفقا لما ذكره مسؤولون في مركز مواجهة الطوارئ بالولاية.

وتقول الحكومة المحلية إن منسوب الأمطار في جوجارات جاء أعلى 10 بالمئة من المتوسط في فترات الأمطار الطويلة.



جانب من السيول في الهند

وفي ولاية أوديشا في شرق الهند قال مسؤولون إن 17 لقوا حتفهم الأسبوع الماضي بسبب الأمطار التي شردت الآلاف وأثرت على أكثر من نصف مليون من السكان.

وتوفي المئات في ولاية آسام في شمال شرق البلاد وفي بنجلادش المجاورة خلال موسم الأمطار الحالي.