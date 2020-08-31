فاروق الباز يروى تجربته مع الثانوية العامة ويقدم نصيحة للطلاب

وجه الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، نصيحة إلى أولياء الأمور قبل اختيار رغبات التنسيق، قائلا: "خلى كل طالب يختار المجال الذي يستطيع أن يبدع فيه.. ومجموعي في الثانوية العامة لم يدخلني كلية الطب وكان أمامي طب الأسنان أو العلوم وقررت دخول كلية العلوم".
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "عندما كنت في المرحلة الثانوية كان الأساتذة متأكدين من التحاقي بكلية الطب وكنت عامل حسابي أن ألتحق بكلية الطب وأكون جراحا.. وتعمقت في مجال العلوم ولم أكن أعلم معنى كلمة الجيولوجيا فور دخولي الكلية".
وتابع: "زمان كنت في الكشافة وكنت أشعر بالسعادة بالذهاب إلى جبل المقطم.. ولازم الفرد يشتغل كويس ويساعد الدولة بالعمل الذي جناه طوال مسيرته".
فاروق الباز يروى تجربته مع الثانوية العامة ويقدم نصيحة للطلابالإثنين، 31 أغسطس 2020 09:51 م
فاروق الباز
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وجه الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، نصيحة إلى أولياء الأمور قبل اختيار رغبات التنسيق، قائلا: "خلى كل طالب يختار المجال الذي يستطيع أن يبدع فيه.. ومجموعي في الثانوية العامة لم يدخلني كلية الطب وكان أمامي طب الأسنان أو العلوم وقررت دخول كلية العلوم".
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