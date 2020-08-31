اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فاروق الباز يروى تجربته مع الثانوية العامة ويقدم نصيحة للطلاب

الإثنين، 31 أغسطس 2020 09:51 م
فاروق الباز يروى تجربته مع الثانوية العامة ويقدم نصيحة للطلاب فاروق الباز
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، نصيحة إلى أولياء الأمور قبل اختيار رغبات التنسيق، قائلا: "خلى كل طالب يختار المجال الذي يستطيع أن يبدع فيه.. ومجموعي في الثانوية العامة لم يدخلني كلية الطب وكان أمامي طب الأسنان أو العلوم وقررت دخول كلية العلوم".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "عندما كنت في المرحلة الثانوية  كان الأساتذة متأكدين من التحاقي بكلية الطب وكنت عامل حسابي أن ألتحق بكلية الطب وأكون جراحا.. وتعمقت في مجال العلوم ولم أكن أعلم معنى كلمة الجيولوجيا فور دخولي الكلية".

وتابع: "زمان كنت في الكشافة وكنت أشعر بالسعادة بالذهاب إلى جبل المقطم.. ولازم الفرد يشتغل كويس ويساعد الدولة بالعمل الذي جناه طوال مسيرته".


فاروق الباز

كلية طب

جيولوجيا

سيد على

التنسيق

الثانويه العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فاروق الباز يحاضر عن " أبولو " بمكتبة الإسكندرية ..الاثنين القادم

السبت، 29 أغسطس 2020 12:06 م

أولى المكفوفين مذيعة بـ"تلفزيون اليوم السابع" وتحاور وزير التعليم وفاروق الباز.. طارق شوقى يهديها منحة خاصة ويؤكد: تنمية المهارات أهم من المجموع فى الثانوية.. والباز: المعرفة والقراءة الأهم ومجموعى كان 88%

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 12:57 ص

فاروق الباز لـ"تليفزيون اليوم السابع": مجموعى فى الثانوية كان 88% ومحصلتش طب

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 12:42 ص

أولى المكفوفين مذيعة بـ"تلفزيون اليوم السابع" وتحاور وزير التعليم وفاروق الباز

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 11:37 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة