عمر كمال لـ"تليفزيون اليوم السابع": غنيت طرب محدش سمعنى..ولجأت للمهرجانات عشان أعيش

اعترف عمر كمال مطرب المهرجانات، بسر لم يعلن عنه في أي لقاء تليفزيونى من قبل، قائلاً:" هقول سر لأول مرة في حياتى سأعلن عنه، أنا درست مزيكا، وعندما غنيت اغانى عامة ومتنوعة وناقشت قضايا اجتماعية، لم أجد أي تقدير وصرفت ورثى على أول ألبوم ليا ومحدش اهتم بيا ومحدش سمعنى، أما حين قدمت أغانى مهرجانات ظهر أسم عمر كمال، أنا غنيت المهرجانات لأن هذا اللون مطلوب من الجمهور، وغنيت المهرجانات علشان أصرف على نفسى".

ورد عمر كمال على احتواء أغانى المهرجانات على كلمات خارجة وغير لائقة، قائلاً:" جميع الأغانى الشعبية مليئة بكلمات من هذا النوع، الأغانى الشعبية التي تعرض في الأفلام مليئة بكلمات مبتذلة، كلمات أغنيتى الأخيرة عبارة عن معاكسة شاب لفتاة معجب بها، هناك أغانى مصرح بها وتعرض مليئة بالابتذال والكلمات الخارجة، أنا بطلت الكلمات الخارجة في أغانى من بعد جملة خمور وحشيش، وأقدم أغانى ناجحة".

قال عمر كمال مطرب المهرجانات، أنا سافرت لإحياء حفل تعاقدت عليه منذ شهور في تونس، لا يوجد قرار لمنع من السفر والغناء خارج مصر طبقا للعقد الذى أبرمته مع منظمى الحفل في تونس قبل صدور قرار من نقابة الموسيقيين بمنعى من الغناء، ومن الصعب أن أدفع الشرط الجزائى حال إلغاء الحفل، أنا مع فريق كبير ويتقاضون أموال شهرياً حتى وأنا موقوف عن العمل ملزم بدفع مرتباتهم شهريا".

ورد عمر كمال على سؤال "لماذا لا تتواصل بنفسك مع نقيب الموسيقيين هانى شاكر لحل المشكلة، قائلاً:" من المؤكد أن تم توصيل وجهة النظر إلى هانى شاكر، وهناك منتجين من تونس تواصلوا معه وشرحوا له موقف حفلة تونس"، مشدداً على أنه سافر إلى تونس لالتزامه بالتعاقد على الحفل وليس لتحدى نقيب الموسيقيين هانى شاكر.

وتابع:" أنا عمر كمال مغنى حاصل على كارنيه نقابة الموسيقيين، وتم منعى من الغناء داخل مصر بقرار من نقابة الموسيقيين بمصر لوقت غير معلوم، أما قرار سفرى إلى تونس فسببه التزامى بتعاقد إذا لم التزام به فسادفع الشرط الجزائى وسيقع عليا ضرر كبير، أقول لهانى شاكر، أنت فنان كبير، أكيد مر بما نحن فيه، قدروا موقفنا، أنا في تونس لإحياء الحفل الذى حصلت على عربون من منتجى تونس.