طقس الخليج.. سحب رعدية بالسعودية وصحوا بالإمارات

وكالات

تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس تكوناً لسحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح، وفى الامارات طقس صحوا إلى غائم جزئياً.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، جازان ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الاثنين صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر بعض السحب قد تكون ركامية جنوباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار.

الريـاح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون حاراً مع بعض السحب ، ورطب خلال الليل.

والرياح متقلبة الاتجاه من 5 الى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام و تصل سرعتها خلال النهار من 10 الى 15 عقدة أحيانا. وارتفاع الموج سيتراوح بين قدم إلى ثلاثة أقدام

درجة الحرارة ستكون العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، بينما الرطوبة النسبية تصل فيها العظمى 90 % والصغرى 20 %.

الكويت

من المتوقع أن يكون الطقس حارا فى النهار والرياح شمالية غربية تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

بينما يكون مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية فى الليل والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .



