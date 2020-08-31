اليوم السابع
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ضبط كحول وكمامات مجهولة المصدر داخل محل مستلزمات غير مرخص بشبرا الخيمة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:31 م
ضبط كحول وكمامات مجهولة المصدر داخل محل مستلزمات غير مرخص بشبرا الخيمة بعض المضبوطات بالحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بقيادة فيفيان هنرى مدير التفتيش الصيدلى بالقليوبية، للمرور علي عدد من الصيدليات لمتابعة توفر مستلزمات الدواء.

 

وأسفرت الحملة التي تمت بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، عن ضبط محل مستلزمات غير مرخص بحي غرب شبرا الخيمة، وبمعاينته تبين وجود كميات من بنج الأسنان وجراكن كحول وكمامات مجهولة المصدر وبدون بيانات ولا يوجد لها أية فواتير، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم.

 

كحول غير صالح للاستخدام
كحول غير صالح للاستخدام

 

لمضبوطات بالحملة
لمضبوطات بالحملة

 

ما تم ضبطه خلال الحملة
ما تم ضبطه خلال الحملة

 

مضبوطات الحملة
مضبوطات الحملة

 


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وزارة الصحة

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