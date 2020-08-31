صور .. . مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة إهداء متحف الفنان محمد شاكر

أقامت مكتبة الإسكندرية، اليوم إحتفالية خاصة بمناسبة إهداء الفنان التشكيلى الدكتور محمد شاكر، متحفه الخاص وقطعة أرض للمكتبة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد شاكر وعددا من الشخصيات العامة والمثقفين.
وقال الدكتور مصطفى الفقي، إن هذ اليوم يعد من الأيام ذات الطابع الخاص فى تاريخ مكتبة الإسكندرية، فهناك من يدرك طبيعة الوظيفة الاخلاقية والانسانية والمجتمعية التى يمكن أن يقدمها شخص لمكتبة الإسكندرية والذى تمثل فى الإهداء السخى الذى قام به الفنان والعالم المثقف الدكتور محمد شاكر.
وأضاف أن الإسكندرية هى العاصمة الحقيقية لمصر ثقافيا فهى ملتقى الحضارات والثقافات على مدار تاريخها واستطاعات أن تضم بين جنباتها جنسيات مختلفة ويتعايشون فيها على مدار تاريخها ،فضلا عن كونها مدينة ثرية بمثقفيها ومبدعيها فهى التى أخرجت سيد درويش وسيف وأدهم وانلى ومحمود سعيد.
وتقدم الفقى بالشكر للدكتور محمد شاكر لاهتمامه وحرصه على إهداء المكتبة مثل هذه المقتنيات السخية والقيمة والتى لاقت ترحيب كبير من جانب القائمين على إدارة هذا الصرح الثقافى العالمي ، قائلا " نحن نشعر بالاعتزاز والفخر لوجود الدكتور محمد شاكر وستظل المكتبة تذكر هذا الاهداء على مدار السنوات المقبلة.
من جانبه عبر الدكتور محمد شاكر، عن سعادته البالغة لتكريمه والاحتفاء بمقتنياته ومتحفه، لافتا إلى أن ما قام به هو واجب عليه وليس إهداء وجزء بسيط لما قدمته له مصر.
وقال إن الاهداء هو حق أصيل ومكتسب وضريبة يجب على كل مثقف القيام به تجاه بلده ومدينته التى أحبها وأعطته الكثير، مضيفا :" إذا أعطانى الله العمر سأقتسم كل دخلى مناصفة بين أسرتى ومكتبة الإسكندرية.
والفنان التشكيلى الأستاذ الدكتور محمد شاكر هو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير حاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية، وخلال مشوار حياته الفنية أثر فى أجيال من الفنانين الذين درسوا على يده ويدينون له بالفضل فى العطاء والقدوة الفنية، كما ساهم فى تجميل العديد من المشروعات العامة والخاصة بأعماله الفنية المتميزة من جداريات الفسيفساء والزجاج الملون، هذا بالإضافة إلى أعماله الفنية المقتناة لدى الأفراد والمؤسسات الرسمية والهيئات الحكومية المصرية والدولية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر قد أهدى مؤخرًا مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفنى المكون من أربعة وحدات والذى يضم ما يقرب من خمسمائة عمل فنى أصلى للفنان بالإضافة إلى شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التى حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.
احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
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