اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:56 م
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صور .. . مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة إهداء متحف الفنان محمد شاكر

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:32 م
صور .. . مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة إهداء متحف الفنان محمد شاكر احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر
الإسكندرية - جاكلين منير

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أقامت مكتبة الإسكندرية، اليوم إحتفالية خاصة بمناسبة إهداء الفنان التشكيلى الدكتور محمد شاكر، متحفه الخاص وقطعة أرض للمكتبة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمد شاكر وعددا من الشخصيات العامة والمثقفين.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، إن هذ اليوم يعد من الأيام ذات الطابع الخاص فى تاريخ مكتبة الإسكندرية، فهناك من يدرك طبيعة الوظيفة الاخلاقية والانسانية والمجتمعية التى يمكن أن يقدمها شخص لمكتبة الإسكندرية والذى تمثل فى الإهداء السخى الذى قام به الفنان والعالم المثقف الدكتور محمد شاكر.

وأضاف أن الإسكندرية هى العاصمة الحقيقية لمصر ثقافيا فهى ملتقى الحضارات والثقافات على مدار تاريخها واستطاعات أن تضم بين جنباتها جنسيات مختلفة ويتعايشون فيها على مدار تاريخها ،فضلا عن كونها مدينة ثرية بمثقفيها ومبدعيها فهى التى أخرجت سيد درويش وسيف وأدهم وانلى ومحمود سعيد.

وتقدم الفقى بالشكر للدكتور محمد شاكر لاهتمامه وحرصه على إهداء المكتبة مثل هذه المقتنيات السخية والقيمة والتى لاقت ترحيب كبير من جانب القائمين على إدارة هذا الصرح الثقافى العالمي ، قائلا " نحن نشعر بالاعتزاز والفخر لوجود الدكتور محمد شاكر وستظل المكتبة تذكر هذا الاهداء على مدار السنوات المقبلة.

من جانبه عبر الدكتور محمد شاكر، عن سعادته البالغة لتكريمه والاحتفاء بمقتنياته ومتحفه، لافتا إلى أن ما قام به هو واجب عليه وليس إهداء وجزء بسيط لما قدمته له مصر.

وقال إن الاهداء هو حق أصيل ومكتسب وضريبة يجب على كل مثقف القيام به تجاه بلده ومدينته التى أحبها وأعطته الكثير، مضيفا :" إذا أعطانى الله العمر سأقتسم كل دخلى مناصفة بين أسرتى ومكتبة الإسكندرية.

والفنان التشكيلى الأستاذ الدكتور محمد شاكر هو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير حاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية، وخلال مشوار حياته الفنية أثر فى أجيال من الفنانين الذين درسوا على يده ويدينون له بالفضل فى العطاء والقدوة الفنية، كما ساهم فى تجميل العديد من المشروعات العامة والخاصة بأعماله الفنية المتميزة من جداريات الفسيفساء والزجاج الملون، هذا بالإضافة إلى أعماله الفنية المقتناة لدى الأفراد والمؤسسات الرسمية والهيئات الحكومية المصرية والدولية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر قد أهدى مؤخرًا مكتبة الإسكندرية مقر متحفه الفنى المكون من أربعة وحدات والذى يضم ما يقرب من خمسمائة عمل فنى أصلى للفنان بالإضافة إلى شهادات التقدير الأصلية والجوائز والميداليات التى حصل عليها خلال مشوار حياته الفنية.

 

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احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر

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احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر

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احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر

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احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر

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احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر

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احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر

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احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر

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احتفالية مكتبة الإسكندرية بالفنان محمد شاكر

 

 


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