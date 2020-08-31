صور ..محافظة شمال سيناء تعلن أسماء المرشحين لمنحة الجامعة الصينية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أسماء من تم ترشيحهم لمنح دراسية للطلاب المتفوقين بالمحافظة من حملة الشهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية عن العام 2019 - 2020 بالجامعة الصينية بالقاهرة.

وأوضح بيان المحافظة أسماء الطلبة المرشحين الأساسيين لكلية الهندسة وهم، " مالك محمد نور الدين، سماح ماهر محمد داوود، إسلام حسيب ثابت، والمرشح الاحتياطى "محمد أحمد سلام"، والمرشحون الأساسيون لكلية الاقتصاد والتجارة الدولية وهم "سعد عبدالعزيز حسن، إسلام سمير محمد حسين ، ميرنا محمد مطر"، والمرشحون احتياطى هم "محمد عاطف معوض، محمد هانى حسن على ، رضوى سليمان حسن، أحمد خالد على، أحلام محمد محيسن، محمود أحمد محمود".

المرشحون الأساسيون لكلية العلاج الطبيعى وهم "نادين نفاد محمد زكريا، ريم خالد يونس"، والمرشحون الاحتياطى "عمار محمد مصطفى، عبدالرحمن خالد محمد، ندا عبدالله محمود حسين، وليد مقبل سلمى ، رحمة محمد حميد".

وكانت تضمنت الشروط للتقدم للمنحة أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية من محافظة شمال سيناء، وأن يكون الطالب حاصل على المجموع المؤهل للكليات، التى تم توفير منحة بها بالجامعة الصينية بالقاهرة .

الكليات هى كلية الهندسة والتكنولوجيا مجموع 90‎%‎ فأكثر، كلية الاقتصاد والتجارة الدولية مجموع 85‎%‎ فأكثر، كلية العلاج الطبيعى مجموع 95‎%‎ فأكثر ومن ينطبق عليه الشروط ويرغب فى الحصول على المنحة ان تقدم لمركز المعلومات بالديوان العام، والمستندات المطلوبة هى صورة شهادة الميلاد والرقم القومى مستخرج من الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية وصورة من شهادة الثانوية العامة و الازهرية ، واصل الشهادة للإطلاع عليها فقط ، ابتداء من الأحد الموافق 22/8/2020 حتى الخميس 27/8/2020، وواشترطت محافظة شمال سيناء على المتقدمين للمنحة التقدم لمنحة جامعية واحدة خلال العام الدراسى الحالى وان من يتقدم لأكثر من منحة يتم الغاء طلبه ، ويتم الاختيار طبقا للأعلى مجموعا واذا تساوى المجموع يتم اختيار الأصغر سنا.