صور .. أهالى كفر الصعايدة بالشرقية يشيعون جنازة النقيب محمد عادل

الشرقية - إيمان مهنى

فى جنازة مهيبة يتقدمها محمود مرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية ، بالانابة عن المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، والمستشار العسكرى للمحافظة .

ودع كفر الصعايدة، شهيد الواجب الوطنى الشهيد النقيب محمد عادل المعصراوى، الذى إستشهد خلال تأدية واجبه الوطني بسيناء، وتقدم الجنازة نواب دائرة منيا القمح وعدد من شخصيات العامة والأهالى.

وقدم رئيس المدينة خالص تعازى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لأسرة الشهيد .

وأعرب المحافظ ،عن بالغ حزنه وتعازيه ومواساته، لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني، ‏مؤكداً أن دماء الشهداء من أبناء الوطن، لن تضيع هباءً، وأن تلك الحوادث الإرهابية لن تزيد ‏المصريين إلا إصراراً وعزيمة على ملاحقة الإرهاب وإستئصاله من جذوره؛ لإستعادة الأمن والإستقرار وبناء مصر الجديدة، التي نحلم بها.‏