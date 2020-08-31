اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صندوق الإسكان الاجتماعى: 310 آلاف أسرة استفادت من المشروع

الإثنين، 31 أغسطس 2020 10:56 م
صندوق الإسكان الاجتماعى: 310 آلاف أسرة استفادت من المشروع الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق قام بتنفيذ 450 ألف وحدة سكنية، موضحا أن هناك 310 آلاف أسرة استفادت من مشروع الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الماضية.

وأضاف نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن وحدات الإسكان الاجتماعى هي شقق آدمية تليق بالمواطن المصرى، حيث إن وحدات الإسكان الاجتماعى تضم 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ.

وأوضح نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أن وحدات الإسكان الاجتماعى تتمتع بتشطيبات عالية ومجتمع عمرانى متكامل وتضم كافة الخدمات، لافتا إلى أن هناك أماكن في مصر بها وحدات سكنية أكثر من طلب الوحدات السكنية لأن الدولة تعمل وفق خطة مدروسة.

وتابع نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى: قمنا بعمل 13 إعلانا، لافتا إلى أن هناك أكثر من مليون مواطن تقدموا للحجز في شقق الإسكان الاجتماعى.


الإسكان الاجتماعى

صلاح حسن

وحدات الإسكان

اخر الاخبار

الاسكان

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "الإسكان الاجتماعى" بعدد من المحافظات

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 10:10 ص

مصر تنفتح على العالم فى مجال التعاون الدولى.. 11 اتفاقية مع شركاء التنمية أمام مجلس النواب غدا فى مجالات توظيف الشباب ودعم المرأة وتنمية الكهرباء ومواجهة الجوع فى أفريقيا وتمويل الإسكان الاجتماعى

الأحد، 23 أغسطس 2020 08:30 م

كيف أنهت أسوان مشكلة الكهرباء بالإسكان الاجتماعى؟ فى 6 نقاط

الأحد، 23 أغسطس 2020 03:00 ص

إنهاء مشكلة الكهرباء بالإسكان الإجتماعى فى أسوان بـ14 مليون جنيه

السبت، 22 أغسطس 2020 01:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة