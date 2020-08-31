شركات ومهن غريبة بعضها ربح والآخر خسر من كورونا.. تعرف عليها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

رابحون وخاسرون.. هكذا خرجت بعض الشركات والأعمال والمهن من معادلة تفشي وباء كورونا العالمى الذى ألقى بظلاله على الاقتصاد، وانضمت شركات توصيل الزهور إلى الشركات الرابحة من فيروس كورونا، إذ أعلنت شركة «1-800-فلاورز» نمو إيراداتها الصافية بنسبة 61.1% في الربع الأول من العام المالي 2020، بينما سجلت أرباحها 418 مليون دولار، مقارنة بـ 254.9 مليون دولار لنفس الربع من العام الماضي، وفق ما ذكر موقع «بزنس إنسايدر» الأمريكي.

وتوصل شركة «1-800-فلاورز» الزهور وهدايا الطعام اللذيذ عبر شبكة تضم حوالي 6000 متجر في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة إن الطلب الجديد الناجم عن كورونا كان عاملاً رئيسياً، في ارتفاع النتائج المالية لها، فيما قالت كاتي بتلر، نائبة الرئيس الأولى لجمعية بائعي الزهور الأميركيين، إن إرسال الزهور يمكن أن يساعد الناس على الاحتفال بـ «اللحظات الضائعة» التي كانوا سيقضونها معاً لولا الوباء، مثل أعياد الميلاد وحفلات التخرج واحتفالات الذكرى السنوية.

ويأتى السجاد الإيرانى من المهن الخاسرة فى ظل تفشي الوباء، وقال رئيس اتحاد نساجي السجاد الإيراني محمد علي زرينة، إن صادرات إيران من السجاد العجمي اليدوي تقلصت بحدة خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن تفشي فيروس كورونا قد أوقفها تماما، وقال إن "صادرات السجاد اليدوي حاليا وصلت إلى الصفر".

وأضاف أن "إيران كانت تصدر ما يبلغ نصف مليار دولار سنويا من السجاد اليدوي إلى دول العالم"، لافتا إلى أن حجم الصادرات تقلص خلال العامين الماضيين إلى سبعين مليون ثم خمسين مليون دولار، فيما تدنى حتى الصفر خلال العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

وخسر الزعفران الإيرانى وهو المنتج الذي يوصف بالاستراتيجي في إيران، أيضا زبائنه بسبب توقف رحلات الطيران إلى الدول الرئيسية المستوردة للزعفران الإيراني بسبب جائحة كورونا.