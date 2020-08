سيلفى يجمع جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومى الأمريكى على متن "طائرة السلام"

شاركت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، التقطه زوجها، اليوم الإثنين، جاريد كوشنر، من داخل "طائرة السلام" التى انطلقت من إسرائيل متوجهة إلى الإمارات، واصفة الرحلة بالتاريخية.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/kdAHHtsRCs