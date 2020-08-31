سيلفى يجمع جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومى الأمريكى على متن "طائرة السلام"

كتب محمد سعودي

شاركت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، التقطه زوجها، اليوم الإثنين، جاريد كوشنر، من داخل "طائرة السلام" التى انطلقت من إسرائيل متوجهة إلى الإمارات، واصفة الرحلة بالتاريخية.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 pic.twitter.com/kdAHHtsRCs — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 31, 2020

وظهر فى مقطع الفيديو الذى شاركته إيفانكا ترامب عبر "تويتر"، مستشار الأمن القومى الأمريكى روبيرت أوبراين وكوشنر، وهما يجلسان فى متن الطائرة ويصور الأخير الفيديو بطريقة "سيلفى" فى الوقت الذى يتحدث فيه قائد الطائرة.

وقالت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، تعليقا على الفيديو: "صُنع التاريخ... جاريد والمستشار أوبراين على متن أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".



جاريد كوشنر مع روبيرت أوبراين

على صعيد آخر، أعرب جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن أمله فى أن تكون الرحلة الإسرائيلية باكورة الرحلات بين إسرائيل والإمارات، مؤكدًا أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبا واسعا فى العالم.





جاريد كوشنر يلتقط فيديو سيلفي مع روبيرت أوبراين



زوج إيفانكا ترامب مع روبيرت أوبراين

وأشاد كوشنر خلال كلمة بعد وصوله مع وفد إسرائيلى إلى دولة الإمارات، بشجاعة ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد، فى التوصل لاتفاق السلام، مقدما الشكر أيضا لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان.

وقال كوشنر، السلام أمر ضرورى لشعوب الشرق الأوسط، بعدما عانت تلك الشعوب من الحروب والفقر.