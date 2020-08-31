"سياحة الأقصر " تمنح شهادات الصحة لـ 34 فندقا والسماح بالأنشطة من غدا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح محمود حسانى مدير عام وزارة السياحة بمحافظة الأقصر،أنه تم إخطار كافة الفنادق والمنتجعات السياحية بالمنشور رقم 39 لسنة 2020 الخاص بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة على المنشآت السياحية لعودة تشغيلها، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 الخاص بالسماح بالأنشطة السياحية والثقافية اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 1\ 9 \ 2020 .

وقال حسانى، فى بيان صحفى، أنه تم الالتزام بكافة القواعد والضوابط والاشتراطات فى حال استقبال السائحين، وتم منح شهادات الصحة والسلامة لعدد 23 فندقا ثابتا و11 مطعما للتشغيل بدءاً من غد الثلاثاء بنسبة أشغال 50%، مع الالتزام بعدم فتح قاعات الأفراح والحفلات بالفنادق وكذلك كافة قاعات المناسبات داخل الفنادق وخارجها، والالتزام بارتداء الكمامة وعدم استخدام الشيشة وذلك للحفاظ على التباعد الاجتماعى، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة السياحية.

وأشار محمود حسانى ، مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، إلى أنه على أي منشأة سياحية ترغب في استقبال السياح، التقدم بطلب رسمي لغرفة المنشآت الفندقية، لبدء فحص المنشأة للتأكد من مدى تطبيقها للمعاير الدولية للسلامة والصحة الغذائية والمهنية، المعتمدة من مجلس الوزراء في ظل جائحة فيروس كورونا " كوفيد– 19".

ومن جانبه تقدم المستشار مصطفى ألهم محافظ القصر بالتهنئة لكافة العاملين فى قطاع السياحة بعودة تشغيل حوالى 90 % من المنشآت السياحية ودوران عجلة العمل مؤكداً أهمية الالتزام بالضوابط العامة، والالتزام بما جاء بفحص الشركة المعتمدة، وأيضًا الالتزام بألا تزيد نسبة الإشغال الفندقي عن 50%، وشدد ألهم على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة المستمرة للمنشآت السياحية التى حصلت على موافقات التشغيل لضمان الإلتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة السياح والعاملين.