سائق التوك توك ذو القدرات الخاصة يواجه الحياة بقدم واحدة.. فيديو

كتبت أمانى الأخرس

عم "سعيد بكر" يسير على قدم واحدة ويكسب قوت يومه بالعمل على توك توك بعد تعرضه لحادث أفقده رجلة اليسرى أثناء عودته من عمله بالنقاشة أثناء نزوله من الأتوبيس فقام آخر باصطدامه ولم يشعر بنفسه إلا في المستشفى وقدمه مبتورا وتعرض لكسور في القدم الأخرى وركب شريحة و9 مسامير بها.

وقال بكر: " تعرضت للحادث منذ 20 عاما، وكان عمرى حينها 40 سنة، وبسبب الحادث لم استطع الحركة لمدة 3 أعوام ومكنتش بقدر أقف على رجلى ورجلى اليمين اللى شيلانى متركب فيها شريحة ومسامير، وفضلت أتشال من الناس بكرسى متحرك فى أى مكان حتى لو رايح الحمام".

وأضاف عم سعيد، حديثه لـ"اليوم السابع": "كنت راجل صنيعى شغال في النقاشة باليومية وبجرى وبتحرك لحد ما فى يوم من 20 سنة وأنا راجع بليل من الشغل وبعد ما نزلت من الاتوبيس وبلف من وراه ماحستش بنفسى غير وأتوبيس هيئه نقل عام خبطنى وحصلى بتر فى رجلى اليسرى والرجل اليمنى حصل فيها كسر ".

وأضاف سعيد بكر، الذى يقطن في عزبة الهجانة: "الحادثة غيرت حياتى بعد ما كنت نقاش وبكسب وشغيل، أصحبت أعيش داخل حجرة بمفردى وأعمل بائع شاى فى الشارع لأن مهنتى تعتمد على الحركة وأصبحت بلا مهنة ومع مرور الوقت سنى كبر لم أقدر على التحرك فأصبح سيرى على عكازين يألمنى ولكن عوضنى الله بعدها بزوجتى التى وافقت على رغم ظروفى الصحية وأكرمنى الله منها بأطفالى الاثنين، لكن أحدهما يعانى من المرض بسبب الرطوبة التى تأكل جدران الأوضة المتهالكة التي نعيش بها التي ليس لها باب يحمينا من برد الشتاء، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والزواحف مثل "العرس" التى تعض ابنى وهو نائم، أما بنتى التى بتكبر قدام عينى ولم أستطيع فعل أى شيء لها بعدما أصابنى العجز والكبر والمرض معا".

ويستكمل عم سعيد حديثه باكيا: "لما كنت بطولى كان ممكن أكل يوم آه ويوم لا، وأنام في أي مكان، لكن الآن وأطفالى معى المسئولية بقت كبيرة.. وسواقة التوك توك بقت إرهاق وخاصة إنى بشتغل عليه وعجزى يرهقنى فلم أقدر على الشغل غير ساعة أو نصف الساعة، وأتمنى أن أجد من يساعدنى فى المعيشة حتى لا يموت أطفالى من المرض والجوع".



سائق التوتوك (1)



سائق التوتوك (2)



سائق التوتوك (3)



سائق التوتوك (4)



سائق التوتوك (5)