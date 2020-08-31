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زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"أحداث الظاهر"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:00 ص
زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"أحداث الظاهر" المستشار شبيب الضمرانى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من سنتين، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، خالد سلامة، وأمانة سر عمر عاشور، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بتهمة التجمهر والتعدى على قوات الشرطة بمنطقة الظاهر فى القضية رقم 1560 لسنة 2013، وكما قضت المحكمة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل المصالح العامة والخاصة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتعدى على رجال السلطة العامة فى احداث التظاهر التى شهدتها منطقة الظاهر فى مطلع عام 2013.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 

 


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