اليوم السابع
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خالد صلاح
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زعيم الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يكشف عن التفكير فى مساعدات لمتضررى كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:31 م
زعيم الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية يكشف عن التفكير فى مساعدات لمتضررى كورونا الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي الحاكم فى كوريا الجنوبية
وكالات

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قال النائب "لي ناك-يون"، الزعيم الجديد للحزب الديمقراطي الحاكم فى كوريا الجنوبية، اليوم، الاثنين، إن الحزب يفكر بجدية فى تقديم المساعدات المالية للأشخاص المتضررين من فيروس كورونا ، كوفيد-19، بما في ذلك توزيع جولة ثانية من المساعدات الطارئة.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن لى، فى أول مؤتمر صحفي له بصفته زعيم الحزب الديمقراطي: «(الحزب) يراجع بقوة إجراءات المساعدة الطارئة لتلبية احتياجات الأشخاص الذين تضرروا بشدة من فيروس كورونا المستجد، ويعانون من تهديد كبير في سبل عيشهم».
 
وقد فاز "لي" –أول رئيس للوزراء في حكومة "مون جيه-إن" والمرشح الرئاسي المحتمل حاليًّا– بأغلبية ساحقة بقيادة الحزب في مؤتمر الحزب يوم السبت الماضي، متغلبًا على وزير الداخلية السابق "كيم بو-كيوم" والنائب "بارك جو-مين".
 
وأضاف "لي" أن الحزب سيعقد اجتماعًا ثلاثيًّا مع المكتب الرئاسي والحكومة في أقرب وقت ممكن، كما قال إن توسيع الإعفاءات الضريبية على الدخل سيكون جزءًا من إجراءات المساعدة.
 
وبالنسبة إلى الجولة الثانية من المساعدات الطارئة، قال "لي": «كلما أسرعنا في تقديمها كان ذلك أفضل».
 
وقال زعيم الحزب إن تركيز الحزب سينصب على الاستجابة لفيروس كورونا وتدابير مساعدة سبل عيش المواطنين، خلال الجلسة البرلمانية العادية المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء وتستمر لمدة 100 يوم.
 
كما ستكون التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الذي يركز على كيفية رعاية محركات النمو الجديدة في البلاد في أعقاب الوباء على جدول الأعمال وفقًا لزعيم الحزب الجديد.
 
كما تطرق "لي" إلى العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب قرار تنحي رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي".
 
وقال "لي": «الشيء الواضح هو أنه إذا وافقت اليابان على أن العلاقات بين كوريا واليابان يجب ألا تظل كما هي، فيجب على اليابان أن تعيد النظر في موقفها تجاه كوريا الجنوبية».
 
(انتهى)

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