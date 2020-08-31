روسيا تزيد مساهماتها في مشروع وكالة الطاقة الذرية الخاص بمفاعلات المستقبل النووية

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أصدرت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، قرارا بزيادة حجم مساهمات روسيا في المشروع الدولي الخاص بالمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وسيتلقى صندوق خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2022 - 2021، بحسب قرار الحكومة الروسية، حوالي 400 ألف يورو من روسيا سنويا. يذكر أنه تم إطلاق المشروع الدولي الخاص بالمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود على أساس مبادرة تقدم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر عام 2000 في قمة الألفية للأمم المتحدة.. ويعد هذا المشروع مخصصا لتحليل الدور السلمي للذرة وصياغة المتطلبات لقطاع الطاقة النووية المستقبلي.