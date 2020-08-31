اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:12 م
خالد صلاح
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روسيا تزيد مساهماتها في مشروع وكالة الطاقة الذرية الخاص بمفاعلات المستقبل النووية

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:51 م
روسيا تزيد مساهماتها في مشروع وكالة الطاقة الذرية الخاص بمفاعلات المستقبل النووية وكالة الطاقة الذرية - أرشيفية
أ ش أ

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 أصدرت الحكومة الروسية، اليوم الاثنين، قرارا بزيادة حجم مساهمات روسيا في المشروع الدولي الخاص بالمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.


وسيتلقى صندوق خاص للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2022 - 2021، بحسب قرار الحكومة الروسية، حوالي 400 ألف يورو من روسيا سنويا. يذكر أنه تم إطلاق المشروع الدولي الخاص بالمفاعلات النووية المبتكرة ودورات الوقود على أساس مبادرة تقدم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر عام 2000 في قمة الألفية للأمم المتحدة.. ويعد هذا المشروع مخصصا لتحليل الدور السلمي للذرة وصياغة المتطلبات لقطاع الطاقة النووية المستقبلي.


الطاقة الذرية

روسيا

المفاعل النووى

الطاقة النووية

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