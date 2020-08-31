اليوم السابع
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رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولى بطائرة مُفخخة بدون طيار

الإثنين، 31 أغسطس 2020 01:56 م
رابطة العالم الإسلامي تدين محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولى بطائرة مُفخخة بدون طيار محمد بن عبد الكريم العيسى
كتب - إسماعيل رفعت

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أدانت رابطة العالم الإسلامي، ما قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية من محاولة استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مُفخخة بدون طيار التي تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
 
وأكدت في بيان صدر عن معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أن هذه المجازفات الإرهابية تعكس تأصل نزعة الشر الإجرامية لتلك المليشيا الانقلابية وأنها لا تعدو بهذا العبث اليائس سوى كشف المزيد من هويتها الإرهابية التي عانى منها الشعب اليمني ولا يزال في أمنه وحريته واستقراره.

محمد بن عبد الكريم العيسى

رابطة العالم الاسلامي

الحوثيين

اليمن

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