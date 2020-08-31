اليوم السابع
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رئيس وفد إسرائيل بالإمارات يدعو إلى تعزيز القواسم المشتركة بين شعوب المنطقة.. صور

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:05 م
رئيس وفد إسرائيل بالإمارات يدعو إلى تعزيز القواسم المشتركة بين شعوب المنطقة.. صور مستشار الأمن القومى الإسرائيلي
كتب سمير حسنى

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قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، رئيس الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات مائير بن شابات: السلام مهم لصالح شعوب المنطقة، وشكرا لمضيفينا الإماراتيين وشركائنا الأمريكيين، داعيا إلى ما أسماه تعزيز القواسم المشتركة لتغيير الواقع بحسب وصفه.

 

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، في كلمة لدى وصوله أبو ظبي:  نصنع السلام لصالح شعوب المنطقة، وعلينا مواجهة التهديدات الإيرانية".

وترأس جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكى، وفدا أمريكيا إسرائيليا متوجها إلى الإمارات، وقال كوشنر قبل صعود الطائرة أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام.

وأضاف كوشنر، فى كلمة مقتضبة: "هذه المرحلة تحمل الكثير من الأمل لتحقيق السلام فى المنطقة، مشددا على أن هذه الزيارة فرصة تاريخية لاستكمال عملية السلام، معربا عن أمله أن تكون بداية مسيرة جديدة فى الشرق الأوسط، وألا يكون رهينة للماضى".

واختتم مستشار ترامب كلمته قائلا: "الشرق الأوسط يحتاج لقرارات شجاعة لإقرار السلام".

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إسرائيل

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