كما سيجري أديب ابتداء من عصر اليوم زيارات إلى الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية يستهلها بنجيب ميقاتي ثم سعد الحريري فتمام سلام ثم الدكتور سليم الحص.

وكان مصطفى أديب، والذي شغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا، قد سماه 90 عضوا بمجلس النواب اللبناني لترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي عُقدت اليوم بقصر بعبدا الجمهوري.