رئيس وزراء اليابان يشكر "ترامب" ويؤكد ثقته العميقة بالرئيس الأمريكي

كتب محمد شعلان

أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، عن تقديره لوصف وكلمات الرئيس الامريكي دونالد ترامب عنه بعد عزمه ترك منصبه، وغرد شينزو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "دونالد ، أشكرك على تكريمي بكلماتك الرقيقة. منذ أن قابلتك لأول مرة في برج ترامب في نيويورك قبل أربع سنوات، طورنا علاقة ثقة عميقة وعقدنا العديد من الاجتماعات الثنائية والمكالمات الهاتفية".



شينزو ابي على تويتر

وأضاف شينزو آبى، في رسالته قائلا: "لقد جعلت شراكتنا العلاقات اليابانية الأمريكية أكثر قوة من أي وقت مضى. صداقتي وثقتي بك يا دونالد تعني الكثير. أقدر صداقتك من أعماق قلبي".

أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم الاثنين، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساعدته في تعزيز العلاقات اليابانية-الأمريكية وجعلها "أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدا أن أيا كان من سيخلفه فإنه سيلتزم بتعزيز التحالف الياباني الأمريكي، وذلك وفقا لما نقلته الحكومة اليابانية.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية -استمرت 30 دقيقة -تعد الأولى لآبي مع زعيم أجنبي منذ أن أعلن عن استقالته بشكل مفاجيء يوم الجمعة الماضية بسبب تدهور حالته الصحية؛ إثر إصابته بالتهاب القولون التقرحي وهو مرض معوي يمكن أن يسبب آلامًا في المعدة .

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا -في مؤتمر صحفي- إن آبي وترامب ناقشا اختطاف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وجائحة فيروس كورونا، فضلا عن خطط اليابان لتجديد استراتيجيتها للدفاع الصاروخي.

وقال مسؤول ياباني إن "آبي" طلب من ترامب استمرار دعم الولايات المتحدة لجهود اليابان لحل المشكلة مع كوريا الشمالية، متفقين على أن تتعاون دولتيهما في تطوير لقاح وعلاج لفيروس كورونا الذي دمر الاقتصاد العالمي وأدى إلى وفاة أكثر من 845 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وغرد ترامب على موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي قائلا "إن آبي رجل مميز وأعظم رئيس وزراء في تاريخ اليابان التي تربطها علاقات بالولايات المتحدة هي الأفضل على الإطلاق".