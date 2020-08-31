رئيسة القومى للمرأة تشكر الرئيس السيسي لمساندته نساء مصر

عبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها باستضافة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج بمقر المجلس، وشباب المصريين الدارسين بالخارج، قائلة: "شباب المصريين فى الخارج بيشرح القلب وهما مستقبل مصر".

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال استضافة المجلس لشباب المصريين الدارسين بالخارج، بدور وزيرة الهجرة في التواصل مع شباب المصريين فى الخارج، قائلة :" بتتعامل معاهم كأنها أم حريصة على ولادها فى الخارج ".

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، قائلة :"مصر تستطيع بسيداتها، والإرادة السياسة فتحت سقف الحلم للمرأة فى الوصول للمناصب القيادية والتواجد فى كافة القطاعات وبقى عندنا محافظين سيدات ونواب محافظين سيدات ونائبات وزراء" .

وذكرت رئيسة المجلس القومى للمرأة :"المرأة المصرية حافظت على بلادها احنا ستات وقفت قدام كل الظروف عشان تحافظ على تراب بلدها ومستقبل ولادها فعلينا أن نفتخر بالمرأة المصرية".

ووجهت رئيسة المجلس القومى للمرأة ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على دعمه الدائم للمرأة المصرية ، قائلة : " مساندة من القلب وقناعة وإرادة سياسية نفتخر بيها فى الداخل والخارج".

وأشارت الدكتورة مايا مرسى، إلى أن مصر كانت الدولة الأولى التى أخرجت ورقة سياسات لتعامل الدولة والحكومة المصرية تجاه المرأة فى ظل أزمة كورونا .

يذكر أنه استقبلت، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج يرافقها مجموعة من شباب المصريين الدارسين بالخارج؛ بمقر المجلس، بهدف التعرف على دور الدولة فى دعم قضايا المرأة المصرية.

تأتي الزيارة فى إطار سلسلة من الزيارات التى تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج؛ بهدف السعي الدائم إلى خلق حالة من التواصل المستمر بين الدولة وأبنائها في الخارج، ولتعزيز إنتمائهم بوطنهم الأم، وتشجيع أبنائنا في الخارج على الاطلاع على أهم الإنجازات وجهود التنمية الجارية على أرض الوطن.