خطاب شكر من وزيرة الصحة لفريق مستشفى حميات الأقصر على جهودهم بمواجهة كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

وقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خلال زيارتها لمقر مستشفى الأقصر العام خطاب شكر للفريق الطبى بالمستشفى لمجهوداتهم الكبيرة فى خدمة آلاف المواطنين خلال أزمة فيروس كورونا، والخروج بمحافظة الأقصر والأهالى لبر الأمان خلال تفشى وباء كورونا بمصر والعالم أجمع خلال الشهور الماضية.

وتتضمن خطاب شكر وزيرة الصحة على ما يلى:- (شرفت بزيارتى للصرح الطبى المحترم مركز علاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد والذى كان لى الشرف فى الإشراف على تجهيزه عام 2016، أتمنى كل التوفيق للعاملين بهذا الصرح الطبى وأشكرهم على عطاؤهم لوطنهم، وأشكر صندوق تحيا مصر للعطاء القيم الدائم لخدمة الوطن).

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قد تفقدت، اليوم الأحد، المبنى الإقليمى لهيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.

يأتى ذلك استكمالاً لجولتها التفقدية لليوم الثانى على التوالى، والتى بدأت أمس الأحد لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية والمنشآت الطبية بمحافظة الأقصر، لمتابعة الاستعدادات النهائية، تمهيدًا للتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكدت الوزارة، أن المبنى الإقليمى لهيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، هو أحد هيئات المنظومة الجديدة لإقليم جنوب الصعيد، والذى يقدم الخدمات لمحافظات الأقصر، وأسوان، وسوهاج، والوادى الجديد، بالإضافة إلى محافظة البحر الأحمر.

وأضافت أن الوزيرة أكدت خلال تفقدها المبنى أنه تم تجهيزه على أعلى مستوى، حيث أهدته المحافظة كدعم للمنظومة الجديدة، ويتكون من 3 أدوار، دور مخصص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، ودورين مخصصين لرئاسة إقليم جنوب الصعيد للهيئة العامة للرعاية الصحية، موضحة أن المبنى يشرف على تقديم 3 مستويات من خدمات الرعاية الصحية، ويتيح الربط المميكن بين كافة المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات التابعة له.

ويذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضى.

وزيرة الصحة أثناء توقيعها خطاب الشكر

خطاب الشكر

وزيرة الصحة خلال زيارتها لمستشفى الحميات

زيارة وزيرة الصحة

وزيرة الصحة أثناء توقيعها خطاب الشكر