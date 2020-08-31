اليوم السابع
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خبير أمن معلومات: تطور كبير فى سرعة الإنترنت بمصر ساهم بتحول الدولة للرقمنة

الإثنين، 31 أغسطس 2020 07:11 م
خبير أمن معلومات: تطور كبير فى سرعة الإنترنت بمصر ساهم بتحول الدولة للرقمنة جانب من البرنامج
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس عمرو فاروق خبير أمن المعلومات، أن مصر خلال الفترة الأخيرة شهدت مشروعات بنية تحتية كثيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة جدا نحو إصلاح الإنترنت أو مشروعات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف خبير أمن المعلومات، فى تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن تلك الخطوات الهامة التى اتخذتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية التكنولوجية ساهمت فى ارتفاع سرعة الإنترنت، حيث أتى هذا فى ظل اتجاه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وميكنة كافة الخدمات.

وأوضح خبير أمن المعلومات، أن الأيام الماضية شهدت الإعلان عن مشروع مصر الرقمية، وهى منظومة متكاملة وواضحة المعالم تساهم فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين ورقمنة كافة الخدمات، وهو يعد تطويرا فى البنية المعلوماتية فى مصر وتقديم خدمات أفضل فى مصر وهذا ضمن مشروعات ضخمة تتم فى البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.


الانترنت

مصر

تكنولوجيا المعلومات

عمرو فاروق

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