خبراء الصحة يطالبون بإنشاء لجنة مستقلة عن FDA لمراجعة بيانات لقاح كورونا

كتبت أمل علام

دعا العديد من الأطباء، والخبراء البارزين، إلى إنشاء لجنة مستقلة منفصلة عن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA لمراجعة البيانات المتعلقة بلقاح كورونا، المستمدة من التجارب قبل أن يُسمح بإدخال لقاح فى السوق، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الإخبارى.

واستشهدوا بانتقادات الهيئات الحكومية، وزيادة عدم ثقة الجمهور فى اللقاحات، خاصة بعد العديد من الأخطاء الحكومية الفادحة أثناء الوباء، موضحين أن هناك حاجة إلى مراجعة مستقلة عن الحكومة لمنح الأمريكيين الثقة فى أن الجرعة آمنة وفعالة.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة CNN هذا الشهر أن 40% من الأمريكيين لا يرغبون فى الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا عندما يصبح متاحًا، حتى لو كان مجانيًا وسهل الوصول إليه، موضحا أنه يمكن لانخفاض الطلب على اللقاح أن يعيق القدرة على السيطرة على الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقالت الدكتورة كاثرين ستيفنسون الأستاذة المساعدة بكلية الطب بجامعة هارفارد، إنها فكرت فى فكرة إنشاء لجنة مستقلة لزيادة الثقة فى اللقاح بعد أن أخبرها العديد من الزملاء أنهم لا يريدون الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا عندما يصبح متاحًا.

من جانبه قال آرثر كابلان عالم الأخلاقيات "لقد اعتدنا على الثقة فى موافقات هيئة الأغذية والأدوية الامريكية عندما تؤكد على أى عقار بأنه آمن وفعال، وكذلك مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى فهذا يكفى، لكننى لا أعتقد هذا فى هذه المرة، مضيفا "أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى لجنة وطنية مستقلة".