خارجية بيلاروسيا تؤكد ضرورة الرد على عقوبات دول البلطيق بطريقة مماثلة

كتب أحمد عرفة

شنت وزارة الخارجية فى بيلاروسيا هجوما عنيفا على العقوبات التى فرضتها دول البلطيق ضد بيلاروسيا، على خلفية اشتعال الاحتجاجات فى مينسك، قائلة: علينا الرد على عقوبات دول البلطيق بطريقة مماثلة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق فرضت ليتوانيا، لاتفيا، إستونيا، حظر سفر على رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، و29 مسؤولا آخرين بحكومته، اليوم، الاثنين، وذلك في مؤشر على نفاد صبرها إزاء الأسلوب الحذر الذي ينتهجه الاتحاد الأوروبى تجاه مينسك.

وقادت دول البلطيق الثلاث دعوات للغرب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه لوكاشينكو الذي يتهمه معارضوه والغرب بتزوير الانتخابات لتمديد حكمه المستمر منذ 26 عاما.

وتستهدف العقوبات التي أعلنتها الدول الثلاث بشكل متزامن مسؤولين متهمين بتزوير الانتخابات، والضلوع في أعمال عنف ضد المتظاهرين منذ انتخابات التاسع من أغسطس آب.

وتمر بيلاروسيا بأزمة احتجاجات كبرى بعد فوز الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بالانتخابات الرئاسية، وسط احتجاجات المعارضة.