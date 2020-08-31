حصاد الوزارات.. "الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر بنسبة 99%

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والتفاضل للثانوية دور ثان
"الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر التشخصية والعلاجية بنسبة 99%
التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر غدا
المرحلة الثانية أكبر مراحل التنسيق بعدد 254ألف طالب حاصل على الثانوية العامة
وزارة البيئة تعلن ضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالف بكفر الشيخ
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