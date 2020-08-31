حصاد الوزارات.. "الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر بنسبة 99%

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

التعليم تضبط 4 حالات غش بامتحان الجيولوجيا والتفاضل للثانوية دور ثان

"الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر التشخصية والعلاجية بنسبة 99%

التأمينات تبدأ صرف معاشات شهر سبتمبر غدا

المرحلة الثانية أكبر مراحل التنسيق بعدد 254ألف طالب حاصل على الثانوية العامة

وزارة البيئة تعلن ضبط 18 مصنع طوب طفلى مخالف بكفر الشيخ