اليوم السابع
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الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:13 م
خالد صلاح
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حصاد الوزارات.. "الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر بنسبة 99%

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:21 م
حصاد الوزارات.. "الرعاية الصحية" تعلن نجاح جراحات القساطر بنسبة 99% الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
محمود طه حسين

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التربية والتعليم

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نجاح عمليات القسطرة

اخبار مصرية

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