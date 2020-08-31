جوتيريس يؤكد إغلاق مواقع تراث عالمية بعد انخفاض إيرادات السياحة بسبب كورونا

كتب محمد شعلان

أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن السياحة تضررت بشدة في الكثير من دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا ما أدى إلى إغلاق مواقع تراث ومزارات سياحية، وغرد جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "السياحة هي مفتاح الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، ولكن انخفاض الإيرادات بسبب COVID19 أدى إلى زيادة الصيد الجائر وتدمير الموائل وإغلاق العديد من مواقع التراث العالمي".



امين الامم المتحدة على تويتر

وقال أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة تصدر المزيد من التوصيات لمساعدة السياحة على الانتعاش من جديد وتخطى أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن ثلث أطفال المدارس يعانون من صعوبة التعليم بعد اغلاق المدارس لمواجهة تفشي كورونا، وغرد جوتيريس على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "حقيقة أن ما لا يقل عن ثلث أطفال المدارس في العالم لا يمكنهم الوصول إلى التعلم عن بعد بعد إغلاق COVID19 لمدارسهم وهو أمر مقلق للغاية".

وطالب أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، بالعمل على حل الأزمة ليتمكن الطلاب من الوصول إلى التعليم وعدم تضرر مستقبلهم، قائلا: "يجب علينا سد الفجوة الرقمية حتى يتمكن جميع الأطفال من الوصول إلى التعليم من أجل مستقبل أفضل".

وأكد أنطونيو جوتيريس، أن تفشى فيروس كورونا فى العالم يهدد بزيادة الصراعات ولا يتوقف الأمر عند تهديد المكاسب التى تمكن العالم من تحقيقها فى محاربة الفقر وبناء السلام، وغرد جوتيريس عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "COVID19 يهدد بتفاقم الصراعات وإثارة صراعات جديدة. وهناك حاجة ماسة إلى عمل للحفاظ على السلام أكثر من أي وقت مضى".

وأكد أنطونيو جوتيريس، أن البنية التحتية القوية أساس كل مجتمع ناجح وأزمة كورونا تهدد التقدم المحرز في هذا المجال ولابد من تخطيها ببناء صناعات مستدامة، وقال جوتيريس على حسابه بموقع "تويتر": "البنية التحتية القوية والمرنة هي أساس كل مجتمع ناجح، بينما يهدد COVID19 بعكس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف العالمية، يجب أن نتجاوز الإجراءات قصيرة المدى وأن نركز على بناء صناعات مستدامة وتعزيز الابتكار".