اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة قناة السويس تعلن طرق التقديم وشروط القبول للطلاب الوافدين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 05:13 م
جامعة قناة السويس تعلن طرق التقديم وشروط القبول للطلاب الوافدين الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن طرق التقديم للطلاب الوافدين لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرة إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين وخاصةً فى ظل احتوائها على العديد من التخصصات المميزة مثل معهد الاستزراع السمكى ومعهد الدراسات الأفرو آسيوية والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى جانب بروتوكولات تعاون متعددة مع العديد من الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى البرامج المميزة بكليات التجارة وطب الاسنان والاداب والعلوم الانسانية وكلية العلوم وطب بيطري

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الوزارة تتلقى طلبات الالتحاق عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب للوافدين https://www.wafeden.gov.eg وتعلن نتائج الترشيح المبدئى للمتقدمين بمدة لا تتجاوز 6 أيام عمل من تاريخ التقديم.

وقالت الدكتور عطوة المتولى عطوة، المنسق الأكاديمى للطلاب الوافدين، إن من ضمن الإجراءات أن يقوم الطالب برفع صورة من الشهادة الدراسية وجواز السفر عبر الموقع، ويتطلب التقديم وفقاً للشروط التى حددتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقديم عدد من المستندات للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمقر الوزارة وهى، أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية، وصورة جواز سفر ساري، وعدد 6 صور شخصية حديثة، ونتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التى تتطلب هذا النوع من الاختبارات، وإيصال سداد مقابل خدمات التقديم على الموقع، بجانب صورة من الترشيح المبدئى المرسل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي.

كما يسمح للطالب الوافد السابق ترشيحه بأحد المعاهد الخاصة التى يكون نظام الدراسة بها على مرحلتين باستكمال دراسته بنفس معهده او بمعهد آخر وفق الضوابط والقرارات المطبقة فى هذا الشأن.

 

 

 


جامعه قناه السويس

الوافدين بجامعه القناة

رئيس جامعة قناة السويس

الطلاب الوافدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

267 طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم بمكتب تنسيق جامعة قناة السويس.. صور

الأحد، 23 أغسطس 2020 04:21 م

جامعة قناة السويس: الكشف الطبى على راغبى الالتحاق بالمدن الجامعية 1 سبتمبر

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:41 ص

جامعة قناة السويس: امتحان الدور الثانى للفرق النهائية يبدأ 19سبتمبر لـ8 أكتوبر

الخميس، 20 أغسطس 2020 08:42 ص

رئيس جامعة قناة السويس : تصحيح 4 آلاف ورقة للدراسات العليا بكلية التربية

الأحد، 09 أغسطس 2020 03:14 م

رئيس جامعة قناة السويس تتفقد مركز تطوير التعليم لتنسيق طلاب الثانوية العامة

الأحد، 09 أغسطس 2020 02:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة