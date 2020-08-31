جامعة قناة السويس تعلن طرق التقديم وشروط القبول للطلاب الوافدين

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن طرق التقديم للطلاب الوافدين لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرة إلى أن الجامعة تولى اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين وخاصةً فى ظل احتوائها على العديد من التخصصات المميزة مثل معهد الاستزراع السمكى ومعهد الدراسات الأفرو آسيوية والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية إلى جانب بروتوكولات تعاون متعددة مع العديد من الدول العربية والأجنبية بالإضافة إلى البرامج المميزة بكليات التجارة وطب الاسنان والاداب والعلوم الانسانية وكلية العلوم وطب بيطري.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الوزارة تتلقى طلبات الالتحاق عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خلال الموقع الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب للوافدين https://www.wafeden.gov.eg وتعلن نتائج الترشيح المبدئى للمتقدمين بمدة لا تتجاوز 6 أيام عمل من تاريخ التقديم.

وقالت الدكتور عطوة المتولى عطوة، المنسق الأكاديمى للطلاب الوافدين، إن من ضمن الإجراءات أن يقوم الطالب برفع صورة من الشهادة الدراسية وجواز السفر عبر الموقع، ويتطلب التقديم وفقاً للشروط التى حددتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقديم عدد من المستندات للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بمقر الوزارة وهى، أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية، وصورة جواز سفر ساري، وعدد 6 صور شخصية حديثة، ونتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التى تتطلب هذا النوع من الاختبارات، وإيصال سداد مقابل خدمات التقديم على الموقع، بجانب صورة من الترشيح المبدئى المرسل من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي.

كما يسمح للطالب الوافد السابق ترشيحه بأحد المعاهد الخاصة التى يكون نظام الدراسة بها على مرحلتين باستكمال دراسته بنفس معهده او بمعهد آخر وفق الضوابط والقرارات المطبقة فى هذا الشأن.