اليوم السابع
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جامعة سوهاج تعقد اجتماعها الدورى مع جهاز تنمية المشروعات لبحث آخر المستجدات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:03 م
جامعة سوهاج تعقد اجتماعها الدورى مع جهاز تنمية المشروعات لبحث آخر المستجدات الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، والدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع السيد عبد الرحمن نصار مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج ، عبدالرحيم عثمان نائب مدير الفرع، وأسامة محمود عبدالرحمن مدرب معتمد ريادة أعمال بالجهاز.

وقال الدكتور أحمد عزيز ، أن الاجتماع جاء لبحث مدى تفعيل وتنفيذ بنود بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والجهاز فى مجالات التدريب الطلابى المختلفة، وللوقوف على آخر المستجدات ومناقشة الاقتراحات المطروحة للبرنامج التدريبى للعام الدراسى الجديد ، موضحاً أنه تم مناقشة العرض المقترح لمشاركة الجامعة ممثلة فى مركز الحرف التراثية بمعرض "تراثنا"، بالإضافة إلى بحث آليات مشاركة جهاز تنمية المشروعات فى ملتقى التوظيف الذى ستنظمه الجامعة فى القريب العاجل، وأيضاً تناول الاجتماع الاتفاق على البرامج التدريبية المقدمة للطلاب مع التأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه أثناء فترة التدريبات .

ومن جانبه أوضح السيد عبد الرحمن نصار، أن الجهاز نفذ العديد من الدورات التدريبية داخل الجامعة فى مجال ريادة الأعمال ومنها دورات المهارات الريادية، حدد فكرة مشروعك، وابدأ مشروعك، مضيفاً أن تلك البرامج تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالمهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى تشجيعهم على الإبداع والعمل الحر واكسابهم قدرات مميزة تمكنهم من البدء فى المشروعات التنموية الصغيرة للخروج من دائرة البطالة.

 

 

 


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