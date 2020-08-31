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تونس تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 31 أغسطس 2020 04:09 ص
تونس تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3686 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.


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