تونس تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 3686 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 76 شخصًا.
تونس تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كوروناالإثنين، 31 أغسطس 2020 04:09 ص
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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