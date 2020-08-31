تنفيذ 11 قرار إزالة لأسوار وردم على حرم النيل خلال 24 ساعة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، على مدار الـ24 ساعة الماضية من حملاتها لإزالة المخالفات والتصدى للتعديات، وذلك فى إطار تعليمات وزير الموارد المائية والرى، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعية، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدى بكل حسم لأشكال التعديات، حيث نجحت الحملات، فى تنفيذ 11 قرار إزالة عبارة عن أسوار وردم لحرم النيل.

وتم تنفيذ الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين المدير العام، والمهندس أحمد حارس، مفتش نيل الأقصر، وبناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر، حيث قامت هندسة حماية النيل بالأقصر بقيادة المهندس هانى أبو الحجاج مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ عدد 11 قرار إزالة منهم عدد 8 قرار ردم وعدد 3 قرار مبانى أحواش وذلك ناحية قرية المراشدة مركز الوقف زمام هندسة نيل نجع حمادى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحلية المختصة.

وكان قد أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات إزالة ورصد مخالفات التعدى على أراضى الدولة، وإزالتها فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موضحاً أنه تم إطلاق حملة إزالة اليوم بالمدينة وقريه الغربى قامولا، حيث شارك فى الحملة نواب رئيس المدينة والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ومعدات الحملة الميكانيكية وقوة أمنية من مركز شرطه القرنة، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات إزالة متنوعة، وكذلك 3 حالات فى المهد زراعة بمساحة 5 قيراط.