تموين الأقصر تضبط 100 علبة سجائر بدون فواتير وتضبط 7 مخالفات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم إطلاق حملات تموينية لتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإستمرار الحملات التموينية على المخالفين بصورة يومية لحماية المواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت إدارة تموين أرمنت بإطلاق حملة تموينية، والتى أسفرت عن الآتي:- (ضبط عدد 100 علبة سجاير كليوباترا بوكس بدون فواتير - ضبط عدد 5 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار - ضبط عدد 2 مخالفة عدم وجود شهادة صحية) وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، أنه فى الحملات على المخابز نجح رجال التموين فى المرور على المخابز للتأكد من جودة الإنتاج مما أسفر عن ضبط مخبز لعدم نظافه أدوات العجين، وضبط مخبز لعدم وجود لافته.

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة الحملات المكثفة على المخابز البلدية لضبط المخالفات، وتم ضبط 322 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز لإستغلالهم فى صرف الدقيق بدلاً من الخبز، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة الحملات على المخابز بصورة يومية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه رغم التنبيهات التي شدد بها مراراً وتكراراً كل يوم على المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز البلدية، إلا أنه قامت إدارة تموين أسنا بحملة أسفرت عن ضبط عدد 322 بطاقة تموينية لدى صاحب مخبز بلدي لإستغلالهم في صرف دقيق بدلاً من الخبز، مما يؤثر ذلك على جودة ووزن رغيف الخبز، وتم تحرير محضر بذلك وعرضه على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية.