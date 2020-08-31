اليوم السابع
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تعرف على أسعار اللحوم البلدى بالأسواق المحلية اليوم الاثنين

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم البلدى بالأسواق المحلية اليوم الاثنين لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

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واصلت أسعار اللحوم استقرارها اليوم الاثنين31-8-2020 فى الأسواق المحلية والهايبر ماركت وفقا للأسعار الرسمية من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة

 

وسجلت اللحوم الضأن 120 وحتى 140 جنيها بينما سجلت اللحوم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر اللحوم الكنوز الأكثر انتشار عند 110-130 جنيها

 

سجل واللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها

 

يذكر أن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أعلن عن استمرار مساندة كافة الغرف لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " ما يغلاش عليك" لدعم المنتج المحلى وتشجيع الاستهلاك من خلال تعريف مميزات المبادرة ومردودها الإيجابى على السوق والمواطن الذى يعتبر العنصر الأهم بالنسبة للتجارة والصناعة.

 

وتنظم غرفة القاهرة لقاءات كثيرة ومتنوعة مع الجهات المعنية لشرح وتوضيح اهداف المبادرة وكيفية الاشتراك بها والمردود الإيجابى على المبيعات، ومن ثَمّ على الحركة التجارية والاقتصاد بشكل عام.

 


اللحوم

اسعار اللحوم

أخبار اقتصاد

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