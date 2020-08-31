اليوم السابع
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تعرف على آليات توعية الشباب بأضرار المخدرات ضمن مبادرة "اختيارك"

الإثنين، 31 أغسطس 2020 03:00 ص
تعرف على آليات توعية الشباب بأضرار المخدرات ضمن مبادرة "اختيارك" نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة "اختيارك"، حيث تهدف المبادرة لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطي.
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن أهداف مبادرة "اختيارك " في نقاط محددة:
 
- تهدف المبادرة لتوعية الأسر والشباب بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات
 
- دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن
 
- تهدف المبادرة أيضًا المبادرة تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن تعاطى المخدرات
 
- تنفذ المبادرة بمراكز الشباب ومواقف عمومية والميادين العامة وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالعديد من المحافظات.
 
- يشارك في تنفيذ  المبادرة  1000 متطوع من أجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق والبالغ عددهم 29 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
 
- إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"
 
- يتم علاج المتعاطين للمخدرات من خلال 23 مركزا علاجيا متخصصا مجانا وفى سرية تامة
 

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