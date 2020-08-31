بورصة قطر حمراء بختام تعاملات جلسة الاثنين.. وهبوط 27 سهماً

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.78% خاسراً 77.35 نقطة ليغلق عند مستوى 9845.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 407.3 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة، وتراجع 27 سهماً، وارتفع 19 سهماً، واستقرت 4 أسهم، وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.18%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.54%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.10%.

وفي سياق متصل أعلن البنك الأهلي، عن قيامه بتكليف بنك باركليز، ميزوهو سيكيوريتيز،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد، كمديري الطرح المشتركين لطرحه القادم في إطار برنامج السندات متوسط الأجل للبنك الأهلي بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، قد يتبع ذلك بدءً من يوم الثلاثاء 1سبتمبر 2020 عملية إصدار لسندات ذات سعر ثابت بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات وفقاً للتنظيم Regulation S، وفقاً لظروف السوق.

وتسري أحكام الاستقرار للهيئة الدولية لسوق المال وهيئة السلوك المالي، السوق المستهدف للمصدِر (إدارة منتجات MIFID II) هو الأطراف المقابلة المؤهلة والعملاء المحترفون فقط (جميع قنوات التوزيع).